Francisco Domínguez encabeza premiación del Torneo Internacional de Golf ‘Don Jorge Kahwagi’

México.- El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, encabezó la premiación del Torneo Internacional de Golf ‘Don Jorge Kahwagi’.

Francisco Domínguez resaltó que el torneo revela la visión y el empuje de Jorge Kagwagi y a la vez fomenta el turismo personalizado que se acopla a la medida de cada visitante por sus historias, colores, aromas y sabores.

El gobernador de Querétaro reconoció a los hoteleros, restauranteros, empresarios en general y patrocinadores que han impulsado la iniciativa y a Jorge Kahwagi por ser un aliado firme de los queretanos.

Querétaro recupera 34 mil empleos perdidos

Resaltó que gracias al esfuerzo de los empresarios se han recuperado 34 mil empleos que se perdieron durante la pandemia de coronavirus

“Con ustedes Querétaro es eje de confianza y recuperación para el país, yo diría que absoluta la recuperación que hemos logrado entre todos los queretanos” Francisco Domínguez. Gobernador Querétaro

Piden compartir experiencia en Querétaro con el mundo

Francisco Domínguez felicitó a los ganadores del torneo de golf y los invitó a compartir su experiencia en Querétaro y México con el mundo.

Jorge Kahwagi resalta unidad ante el coronavirus

El presidente del Consejo Directivo del Club de Golf de Tequisquiapan, Jorge Kahwagi dijo que el torneo es una muestra de que el trabajo en unidad permite a los municipios salir adelante pese a toda la adversidad que ha generado la pandemia de coronavirus.

Amealco, Querétaro

Durante la premiación Francisco Domínguez manifestó que el golf ha sido una herramienta ideal para promover el entorno de naturaleza, calidez e historia de los seis Pueblos Mágicos de Querétaro, como por ejemplo Amealco y sus bordados y muñecas artesanales que actualmente son patrimonio cultural del estado.

Jalpan de Serra y San Joaquín

Además Jalpan de Serra que es el corazón de la Sierra Gorda y San Joaquín en la alta montaña que es la catedral del Huapango.

Bernal y Cadreyta de Montes

Además, Bernal con su espectacular Peña y Cadereyta de Montes de gran historia y actividad artesanal.

Tequisquiapan, Pueblo Mágico