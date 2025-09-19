Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el complejo de Buenavista, encabezó la entrega de constancias de finiquito de créditos de FOVISSSTE a 263 derechohabientes.

“Nos da mucho gusto que el día de hoy estamos entregando estas constancias de finiquito, pero no solo son constancias de finiquito, sino que además les estamos diciendo que la vivienda ya es de ustedes; es decir, prácticamente estamos entregándoles la vivienda por la cual lucharon y por la cual solicitaron un crédito en un momento determinado” Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

Martí Batres asegura que cientos de familias ya cuentan con certeza patrimonial

Durante el evento, Martí Batres destacó varios casos de los que fueron beneficiarios de este programa:

Ernesto Herrera Reyna su deuda inicial era de 350 mil 698 pesos, pagó 709 mil 262 y se le otorgó una quita de 820 mil 967 pesos

María de la Luz Dinorah se le condonó un millón 069 mil pesos, después de pagar un millón 171 mil para liquidar una deuda inicial de 406 mil 980 pesos.

Sandra Estrada, su crédito original era de 617 mil 480 pesos, se le condonaron 446 mil 811 pesos, luego de haber pagado un millón 305 mil

María Isabel Delgado, se le aplicó una quita de 493 mil 919 pesos, luego de haber pagado 900 mil 687 para liquidar una deuda de 442 mil pesos

Jorge Hilario Jiménez Hernández, su crédito original era de 393 mil pesos, había pagado 793 mil 419 pesos y todavía debía al FOVISSSTE más de 568 mil

El FOVISSSTE tiene como objetivo ayudar a 135 mil derechohabientes (Cortesía)

Esta acción marca un antes y después, pues con la implementación del Programa de Congelamientos, Quitas y Condonaciones, el FOVISSSTE busca transformarse y devolver su sentido social.

“En los años más recientes parecía que el FOVISSSTE estaba más interesado en endeudar a los trabajadores que darles vivienda. Nos encontramos con una realidad absurda: ¿cómo va a haber trabajadores que estén pagando 30 años para tener una vivienda y al final de cuentas tienen una deuda? Es completamente absurdo, en contra de todo el sentido y la naturaleza de la creación de este Fondo y del derecho a la vivienda de los trabajadores, que para eso se hizo” Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

Por su parte, Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, detalló que esta entrega de constancias es parte de la segunda etapa del programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para beneficiar a 135 mil personas.

Finalmente, Ernesto Herrera, beneficiario del programa, agradeció a las autoridades, pues después de haber contribuido 20 años al FOVISSSTE por fin podrá saldar la deuda.