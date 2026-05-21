Flix, empresa global de tecnología que opera la red de autobuses interurbanos más grande del mundo, celebró su primer aniversario en México consolidando una red de más de 3 mil 400 kilómetros.

La compañía ha logrado conectar 14 destinos en ocho estados del país mediante más de mil 600 viajes mensuales operados en conjunto con cinco socios locales.

Carlos Magaña, director general de Flix México, destacó que la llegada de la empresa representa una apuesta de largo plazo para modernizar el transporte interurbano a través de tecnología, estándares globales de servicio y una visión enfocada en la inclusión y la conectividad.

Flix impulsa la modernización del transporte de pasajeros en México

México es considerado el tercer mercado de autobuses más grande del mundo, solo detrás de China e India, con un valor superior a los 150 mil millones de pesos. Además, nueve de cada 10 viajeros utilizan el autobús como principal medio de transporte entre ciudades.

La empresa señaló que el sector enfrenta desafíos importantes como la concentración de operadores, altos costos para los usuarios, limitaciones de infraestructura y rezago tecnológico. Ante este panorama, Flix busca complementar el mercado con un modelo centrado en el pasajero y respaldado por experiencia internacional.

Durante su primer año de operaciones, la compañía consolidó seis rutas activas: CDMX–Monterrey, Monterrey–Torreón, Córdoba–Monterrey, CDMX–León, CDMX–Aguascalientes y CDMX–Puebla.

La red también conecta estados como Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, además de mantener alianzas con Greyhound para enlazar más de mil 600 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

Flix reportó además más de 35 conexiones, 10 taquillas físicas y una plantilla superior a 160 colaboradores en México. Carlos Magaña destacó que el mercado mexicano requiere una visión de largo plazo y aseguró que la compañía continuará fortaleciendo su propuesta para ofrecer mayor valor a los viajeros.

Flix transforma el transporte en México con 6 rutas y 8 estados conectados. (Cortesía)

Flix apuesta por una movilidad sustentable y nuevas rutas en México

La compañía informó que sus operaciones en México evitaron la emisión de 2 mil 502 toneladas de CO2, cifra equivalente a 74 por ciento menos emisiones que realizar el trayecto CDMX–Monterrey en automóvil particular y hasta diez veces menos emisiones que un vuelo doméstico por kilómetro recorrido.

Flix adelantó que en los próximos meses impulsará una nueva etapa de crecimiento enfocada en mejorar la experiencia de viaje, fortalecer la atención al cliente y ampliar la conectividad en distintas regiones del país.

La estrategia también contempla mantener coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para acelerar el despliegue de nuevas rutas y ampliar la cobertura del transporte interurbano.

La empresa resaltó que el Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad importante para fortalecer la movilidad de visitantes nacionales e internacionales que ya identifican la marca en mercados como Europa y Estados Unidos.