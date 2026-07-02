Millonario robo en Banco del Bienestar de Nuevo León desata investigación

La investigación de la Fiscalía de Nuevo León en torno al robo de 5 millones de pesos en una sucursal del Banco del Bienestar en Guadalupe derivó en la detención de tres personas vinculadas al caso.

Una de las líneas de investigación apunta a que el millonario robo pudo haber sido orquestado para ocultar un desfalco previo dentro de la sucursal bancaria, hipótesis que aún se encuentra bajo análisis.

Detienen a tres por millonario robo en Banco del Bienestar de Nuevo León tras investigación

Autoridades de Nuevo León detuvieron a tres personas presuntamente vinculadas con el millonario robo de un Banco del Bienestar en el municipio de Guadalupe, cometido el pasado 25 de junio.

La investigación señala que dos hombres ingresaron al Banco del Bienestar tras la salida de los últimos clientes, amenazaron a los empleados con armas para abrir la bóveda y escaparon con 5 millones de pesos.

De acuerdo con la información, la gerente Delia “N”, de 32 años de edad, sería la presunta autora intelectual del robo, mientras que Alexis “N” y Armando “N” habrían colaborado en el supuesto asalto en la sucursal.

Como parte de los cateos realizados en diversos inmuebles, la Fiscalía de Nuevo León aseguró un millón 851 mil 200 pesos en efectivo, además de vehículos que presuntamente fueron adquiridos con el dinero robado.

Javier Flores, fiscal de Nuevo León, informó que los tres detenidos tienen un parentesco entre sí, además de que detrás del robo podría estar el encubrimiento de un desfalco de la sucursal bancaria.