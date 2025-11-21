La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y Cinépolis firmaron un convenio de colaboración para proyectar videoclips de seguridad digital en alrededor de 500 salas de cine en todo México, con el fin de fortalecer las estrategias de sensibilización y prevención dirigidas a distintos sectores de la población.

Acuerdo entre FGE y Cinépolis: paso clave para prevenir delitos cibernéticos

Durante el acto celebrado en Morelia, el fiscal general Carlos Torres Piña destacó que esta alianza representa un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y el sector privado para impulsar acciones de alto impacto social.

Explicó que los materiales audiovisuales estarán diseñados para prevenir delitos cibernéticos, con información clara y accesible, adecuada a las clasificaciones de edad y géneros cinematográficos. Esto permitirá emitir mensajes específicos para diferentes audiencias y contextos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reconoce y agradece a Cinépolis por la disposición y compromiso demostrados al concretar este convenio de colaboración. Esta alianza constituye un ejemplo claro de cómo la coordinación entre instituciones y sector privado puede generar acciones de alto alcance social, coadyuvando de manera solidaria con la ciudadanía para construir entornos digitales más seguros. Carlos Torres Piña

El fiscal detalló que se han identificado 11 conductas delictivas digitales, entre ellas engaños por correo, SMS y WhatsApp, así como phishing, smishing, grooming y sexting, lo que permitirá orientar los mensajes preventivos hacia los riesgos más frecuentes.

FGE impulsa acciones para ampliar la cultura de seguridad digital

Según Carlos Torres Piña, la infraestructura de Cinépolis potenciará el alcance de la campaña y permitirá incorporar nuevos contenidos conforme evolucionen las amenazas digitales.

La estrategia también se reforzará con campañas presenciales en plazas y centros comerciales, además de actividades informativas orientadas a niñas, niños, adolescentes y adultos para fortalecer la cultura de seguridad digital.

El fiscal destacó el valor simbólico del respaldo de Cinépolis, empresa multinacional de origen michoacano, pues este gesto envía un mensaje de confianza hacia las instituciones públicas y refleja que el trabajo conjunto fortalece las capacidades institucionales para avanzar hacia un Michoacán más seguro.

Fiscalía de Michoacán llevará cápsulas de seguridad digital a salas de Cinépolis. (cortesía )

La firma del convenio estuvo a cargo de Carlos Torres Piña y del director Jurídico de Cinépolis, Edmundo Rivero Sánchez, quienes coincidieron en que este acuerdo permitirá fortalecer la difusión de contenido preventivo tanto en salas de cine como en redes sociales, generando una comunicación más cercana y efectiva con la ciudadanía.