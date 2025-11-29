La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), llevó a cabo un cateo en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, donde fueron asegurados 29 mil litros de hidrocarburo almacenados de manera ilícita.

FGR reafirma su compromiso en combatir delitos federales en Hidalgo

De acuerdo con los reportes, la acción se llevó a cabo después de que la Policía Federal Ministerial (PFM) recibiera una denuncia anónima que señalaba la existencia de un predio donde se guardaba combustible robado.

Tras recibir la alerta, el Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación y coordinó trabajos de inteligencia junto con la PFM para verificar la información. Tras corroborar la información, la FGR solicitó una orden de cateo autorizada por una jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio.

FGR reafirma su compromiso de combatir delitos federales y fomentar denuncias ciudadanas (Cortesía)

El cateo se ejecutó en un inmueble ubicado en la colonia Los Pinos, en Tulancingo de Bravo. Durante el operativo, elementos de la AIC, la Policía Federal Ministerial y del Centro Federal Pericial Forense aseguraron:

29 mil litros de hidrocarburo

Un tanque de almacenamiento

El predio y lo asegurado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, mientras que la Guardia Nacional mantiene la seguridad en la zona.

FGR reafirma su compromiso de combatir delitos federales y fomentar denuncias ciudadanas (Cortesía)

La FGR reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso para combatir delitos federales, especialmente los relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas las 24 horas del día, a través de: