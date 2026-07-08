La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre un cateo realizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX), donde aseguraron hidrocarburo de una toma clandestina.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús en Gustavo A. Madero, CDMX, acorde con el comunicado compartido en sus redes sociales.

En el mismo, señalaron que fue Pemex la dependencia que realizó la denuncia tras hallar diversas irregularidades en un ducto de Azcapotzalco, alcaldía vecina.

FGR asegura toma clandestina de hidrocarburo en Gustavo A. Madero

La tarde de este martes 7 de julio, la FGR informó sobre la cumplimentación de una orden de cateo en San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero, tras irregularidades denunciadas por Pemex.

Dicho inmueble estaba pintado con fachada de una refaccionaria; sin embargo, la FGR localizó una toma clandestina descontrolada y al menos 2 mil 250 litros de hidrocarburo.

En el lugar, elementos de la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal también aseguraron 45 bidones de 50 litros cada uno, todos con hidrocarburo, sin especificar cuál.

FGR asegura hidrocarburo robado y toma clandestina en Gustavo A. Madero (FGR)

La FGR no informó detenidos por la toma clandestina en Gustavo A. Madero; sin embargo, seguirán las investigaciones para dar con los responsables del delito en materia de hidrocarburo.

Tampoco dan a conocer la fecha en la que la FGR realizó el cateo o de la denuncia de Pemex tras la que se inició una investigación que derivó en el hallazgo del inmueble referido.

De momento, Pemex no se ha pronunciado sobre el aseguramiento realizado por la FGR en conjunto con la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.