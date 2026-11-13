El Festival Internacional del Globo 2026 despegó este viernes en León, Guanajuato, con la participación de pilotos y equipos provenientes de 25 países, así como la exhibición de 200 globos aerostáticos durante cuatro días de actividades.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el acto inaugural y dio la bienvenida a visitantes, participantes y sus equipos, quienes forman parte de este encuentro que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre.

Durante la ceremonia, la mandataria estatal destacó la presencia de las familias que acudieron desde temprano para presenciar el espectáculo.

Hoy nos levantamos temprano para venir a este lugar donde ocurre la magia y me encanta ver esa magia en las familias que ya están aquí; felices para ver como se pinta de colores este cielo y que solo este Festival lo hace posible. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La gobernadora estuvo acompañada por Giovanni, un niño originario de Salamanca que logró vencer al cáncer y que tuvo la oportunidad de volar en uno de los globos aerostáticos.

Festival Internacional del Globo 2026 arranca en León (cortesía )

FIG 2026 espera recibir a 400 mil visitantes

Para esta edición, se estima la llegada de alrededor de 400 mil asistentes durante los cuatro días del festival. Los visitantes podrán disfrutar de los despegues matutinos y las tradicionales Noches Mágicas, en las que se podrán admirar los globos aerostáticos.

En la inauguración también estuvo presente la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien dio la bienvenida a quienes visitan la ciudad para participar en las actividades.

La ceremonia contó además con la asistencia de la directora general del FIG, Escandra Salim Alle, y autoridades de los tres niveles de gobierno. Como parte del acto inaugural, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó una bandera monumental.

Festival Internacional del Globo 2026 arranca en León (cortesía )

Viernes de la Gente tendrá acceso gratuito

Una de las actividades de esta edición es el Viernes de la Gente, iniciativa impulsada por la gobernadora para facilitar que más familias disfruten del festival.

Por esta razón, el acceso gratuito al FIG está disponible durante esta jornada, desde la mañana hasta la Noche Mágica y el concierto de Los Ángeles Azules.

La programación musical también contempla presentaciones de Calvin Harris, Alok, Tyson O’Brien, Santos Bravos, Xavi y Christian Nodal.

Además de las actividades recreativas y musicales, el festival representa una actividad económica para la ciudad y el estado. Para este año, el Gobierno de Guanajuato estima una derrama económica de 950 millones de pesos, derivada de la llegada de visitantes durante los cuatro días del evento.

Festival Internacional del Globo 2026 arranca en León (cortesía )

Con la participación de pilotos internacionales, la exhibición de 200 globos y una agenda de actividades para las familias, el FIG se desarrollará en León hasta el próximo 16 de noviembre.