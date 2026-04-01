Con el impulso del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina registró un arranque con alta asistencia en Ciudad Valles, donde miles de personas han participado en las actividades culturales, artísticas y recreativas programadas para este periodo.

Fenahuap impulsa turismo y economía en la Huasteca

La Secretaría de Turismo estatal informó que el evento se desarrolla en un ambiente familiar, con acceso a espectáculos gratuitos y diversas atracciones para visitantes locales y turistas. Entre los espacios más concurridos destaca el Teatro del Pueblo, que ofrece presentaciones musicales y shows en vivo sin costo, lo que ha permitido atraer a públicos de todas las edades.

La Fenahuap ofrece conciertos gratuitos y actividades familiares (cortesía)

Además, la feria incluye juegos mecánicos gratuitos para niñas y niños, así como áreas de convivencia y gastronomía; estas actividades forman parte de la estrategia para consolidar un evento accesible y con impacto social en la región de la Huasteca.

Para garantizar la seguridad, se implementó un operativo coordinado con la participación de la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional, corporaciones municipales y el Ejército Mexicano, con el objetivo de mantener el orden durante el desarrollo de la feria.

La Fenahuap ofrece conciertos gratuitos y actividades familiares (cortesía)

Autoridades estiman que la Fenahuap generará una derrama económica cercana a 200 millones de pesos, beneficiando a comercios, prestadores de servicios y al sector turístico. Con actividades programadas hasta el 5 de abril, Ciudad Valles se consolida como uno de los principales destinos turísticos durante esta temporada.