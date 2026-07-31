El exfuncionario priista y panista, autodenominado periodista Antonio Meza Rojo ofreció una disculpa pública al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, luego de las acusaciones que realizó en junio sobre un presunto atentado contra el domicilio de su madre y de insinuar la responsabilidad del mandatario estatal y de la senadora Ruth González Silva.

El acercamiento ocurrió durante un evento encabezado por el gobernador en Soledad de Graciano Sánchez, donde Antonio Meza Rojo se dirigió al mandatario para pedirle perdón, abrazarlo y solicitarle la grabación de un video con dedicatoria para sus familiares y amigos, ante la presencia de asistentes y medios de comunicación.

Las acusaciones de Antonio Meza Rojo alcanzaron difusión nacional

En junio pasado, Antonio Meza Rojo denunció que el domicilio de su madre, ubicado en la colonia Himno Nacional, había sido atacado con armas de fuego y aseguró ser víctima de una presunta persecución gubernamental.

Las declaraciones fueron difundidas en medios locales y nacionales, incluido un espacio informativo de MVS. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, las acusaciones fueron señaladas como inconsistentes desde el inicio y no se presentaron pruebas públicas que respaldaran los señalamientos contra Ricardo Gallardo Cardona y Ruth González Silva.

Antonio Meza Rojo ofrece disculpa pública a Ricardo Gallardo. (cortesía)

Disculpa pública abre nuevas interrogantes sobre el caso

La disculpa pública de Antonio Meza Rojo ha generado cuestionamientos sobre la veracidad de las acusaciones iniciales y el uso de las instancias que atendieron la denuncia, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y los mecanismos de protección a periodistas.

De acuerdo con el texto difundido, el video del encuentro ya circula en redes sociales y podría ser considerado por las autoridades para determinar si existen elementos relacionados con la presentación de denuncias presuntamente falsas o con un posible uso indebido de mecanismos de protección.