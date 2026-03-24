En el marco del 17 aniversario del fallecimiento de Eugenio Garza Lagüera y de los 135 años de FEMSA, desde Monterrey se llevó a cabo la presentación del libro “Eugenio Garza Lagüera: Liderazgo con propósito”, publicado en colaboración con Clio, el cual habla sobre su papel dentro del crecimiento empresarial y social de México.

Libro reconstruye liderazgo de Eugenio Garza Lagüera

Esta publicación hace un recorrido por la vida y trayectoria de Eugenio Garza Lagüera al frente de empresas e instituciones. Además, habla sobre su visión orientada al desarrollo económico, la responsabilidad social y la construcción de organizaciones.

Presentan libro sobre vida y legado de Eugenio Garza Lagüera en Monterrey (cortesía)

El libro también examina su formación dentro de una tradición empresarial del norte del país, vinculada a figuras como Isaac Garza y Eugenio Garza Sada, quienes sentaron las bases del crecimiento industrial de la región.

Durante la presentación, el foro contó con la participación de:

José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de FEMSA

Enrique Krauze

Javier Lara Bayón

Maru Lozano Llamas

Presentan libro sobre vida y legado de Eugenio Garza Lagüera en Monterrey (cortesía)

Finalmente, se subrayó que la publicación busca preservar su legado y promover un modelo de liderazgo empresarial con propósito, enfocado no solo en el desarrollo económico, sino también en el compromiso con la sociedad. La obra plantea una reflexión sobre el papel de las empresas en el México contemporáneo y la importancia de construir organizaciones que impulsen el bienestar colectivo.