El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías supervisó la rehabilitación del mercado Escobedo, uno de los espacios tradicionales del Centro Histórico de la capital queretana. La obra contempla mejoras en sanitarios, red de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, con el objetivo de beneficiar a más de 160 mil 442 habitantes.

De acuerdo con el gobierno municipal, los trabajos responden a una demanda que comerciantes y visitantes habían esperado durante años. Entre las intervenciones ya realizadas se encuentra la renovación de los sanitarios y de varios pasillos donde anteriormente se registraban problemas de retorno de aguas residuales.

Felifer Macías supervisa rehablitación de mercado Escobedo (cortesía )

¿Qué trabajos incluye la rehabilitación del mercado Escobedo?

Durante el recorrido, el alcalde de Querétaro, Felifer Macías destacó la sustitución de la red de drenaje sanitario y la renovación de la infraestructura hidráulica del mercado Escobedo.

Mi administración municipal invirtió en la sustitución de toda la red de drenaje sanitario aquí en el mercado Escobedo, el mercado más grande de la ciudad de Querétaro. También renovamos los baños que también ya eran indignos, de hecho, este es uno de los pasillos que prácticamente ya están completos, aquí antes se regresaba el agua, ya no sucede. Se renovó el drenaje sanitario, la red de agua potable, vamos a meterle también pintura y los baños también ya están casi listos, atendiendo el mercado más grande y de los más tradicionales de la ciudad. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

En materia de drenaje sanitario, el proyecto contempla la instalación de mil 969 metros de tubería de PVC sanitario reforzado, 83 registros sanitarios y 183 trampas de grasa.

Para el drenaje pluvial, se consideran 147 metros de tubería de PVC serie 16.5 y otros 57 metros de tubería de PVC reforzado. En cuanto a la red de agua potable, se instalarán mil 133 metros de tubería de PVC hidráulico RD-26, 123 abrazaderas de PVC de dos por media pulgada y 465 conectores Kitec de media pulgada.

Los trabajos en sanitarios incluyen 212 metros cuadrados de aplanado fino y rústico en muros, 250 metros cuadrados de azulejo creato y 304 metros cuadrados de azulejo amaretto tabaco. También se contemplan 391 metros cuadrados de pintura de esmalte en muros y plafones, cinco barras con dos lavamanos tipo lavadero, 20 lámparas a prueba de vapor, 55 metros cuadrados de mamparas de herrería, 38 inodoros y tres mingitorios de acero inoxidable.

Felifer Macías supervisa rehablitación de mercado Escobedo (cortesía )

Comerciantes y visitantes se beneficiarán con la renovación

Durante la supervisión de la infraestructura del mercado, el alcalde de Querétaro dialogó con comerciantes, quienes expresaron su agradecimiento por las intervenciones para mejorar las instalaciones y la imagen del inmueble.

El mercado cuenta con 563 locales dedicados a distintos giros comerciales, entre ellos alimentos, vestimenta, calzado y florerías. Según la información municipal, la renovación busca ofrecer espacios más adecuados para comerciantes y visitantes, además de contribuir al fortalecimiento de la actividad económica de la zona.

Con esta obra de inversión pública en Querétaro, el municipio busca atender las necesidades de uno de los centros tradicionales de abasto de la capital y mejorar sus condiciones de funcionamiento.