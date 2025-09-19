El presidente municipal Felifer Macías informó que el 8 de septiembre de 2025 inició el pilotaje en el crucero de Boulevard Bernardo Quintana y avenida Los Arcos, como parte de las estrategias del Plan Orden en Querétaro para fortalecer la nueva cultura vial y ofrecer cruces más seguros a peatones y ciclistas.

Ya se está piloteando en el cruce de los Arcos con Bernardo Quintana, en respuesta a un llamado de los colectivos, y también dentro de la estrategia de orden en la seguridad y orden en la movilidad, es como ya estamos arrancando, desde el 8 de septiembre arrancaron los trabajos de pilotaje para lo que es la generación de un cruce seguro en esta zona de la ciudad. En los Arcos con la lateral de Bernardo Quintana, ya se han instalado elementos semifijos para generar la cultura, la nueva cultura de vial que se tiene que dar en esta zona, donde el respeto y el cuidado total debe ser para el peatón y para el ciclista, y también derivado de ahí, realizar las modificaciones en infraestructura de las cuales sean necesarias Felifer Macías

La intervención contempla la colocación de elementos semifijos que permitirán, especialmente en puntos de alto flujo vehicular:

Adecuar la infraestructura

Mejorar la movilidad

Reforzar la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas

Querétaro es referente nacional en participación ciudadana y seguridad vial, destaca Felifer Macías

Con la aprobación unánime en cabildo, la ciudad se mantiene como referente nacional al ser el primer municipio en contar con un nuevo reglamento de opinión técnica de los mecanismos de participación ciudadana.

Hoy, como nunca antes, se está empoderando a las y los ciudadanos en la ciudad de Querétaro, para el involucramiento en la toma de decisiones, para su verdadera influencia dentro del ayuntamiento. Hoy estamos empoderando a comités vecinales, asociaciones de colonos, o a cualquier ciudadano que le interese participar, involucrarse en la toma de decisiones, para que realmente sienta que su voz, que su voz realmente vale Felifer Macías

Pedro Ángeles Luján, secretario de Movilidad, detalló que a partir del 19 de septiembre se instalarán en las cuatro intersecciones del crucero:

Bolardos

Hitos flexibles con bandas reflejantes

Boyas perimetrales

Reductores de velocidad

Pictogramas de “solo bus”

Estas medidas reducirán la velocidad de los vehículos hasta en un 30% durante las maniobras de giro, y se espera una disminución superior al 25% en la probabilidad de siniestros viales.

Felifer Macías continúa con Plan Orden para mejorar la cultura vial en Querétaro. (Cortesía )

El secretario agregó que la campaña de retiro de cables ha incluido 18 operativos en 11 vialidades, con un total de 17 toneladas retiradas. La meta para finales de año es alcanzar 25 toneladas, equivalentes a 30 kilómetros de cables, lo que reducirá riesgos, incrementará la seguridad y favorecerá la imagen urbana de la ciudad.

Por su parte, Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Participación Ciudadana, indicó que el nuevo reglamento amplía de cuatro a once mecanismos de intervención social, entre ellos: