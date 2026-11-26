El presidente municipal Felifer Macías presentó la quinta edición del Festival de la Alegría Querétaro Contigo 2026, que se realizará el próximo domingo 13 de diciembre sobre la avenida Constituyentes, desde Ejército Republicano hasta Ezequiel Montes, donde se espera la asistencia de más de 34 mil personas que podrán disfrutar de los carros alegóricos y las diferentes atracciones que ofrecerá el Municipio de Querétaro, a través del Sistema Municipal DIF, en coordinación con el Sistema Estatal DIF, encabezado por Car Herrera de Kuri.

Se viene toda una serie de festividades, de espectáculos y de cosas muy bonitas que estamos preparando para las familias queretanas, muchas de ellas en coordinación con el Gobierno del Estado. Vienen también sorpresas en el municipio de Querétaro en diferentes puntos de la ciudad que estarán viendo en muy poquitos días, pero hoy vamos a hablar de una edición más del Festival de la Alegría, este tradicional desfile que impacta a miles y miles de familias queretanas y que se va a realizar el 13 de diciembre en avenida Constituyentes con una serie de espectáculos muy bonitos. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Un espacio de convivencia familiar en la época navideña

Por su parte, la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Adriana Olvera de Macías, detalló que el objetivo de este desfile es ofrecer a las familias un espacio de convivencia y entretenimiento, por lo que invitó a la ciudadanía a asistir y disfrutar de esta quinta edición del festival.

Por quinto año consecutivo, el sistema estatal DIF llevará a cabo el festival Alegría, Querétaro contigo 2026, y desde el municipio de Querétaro, celebramos y nos sumamos con toda determinación a este gran momento que ya se convirtió en una tradición para las familias durante la época navideña. El objetivo es que las familias salgan a las calles y celebren la alegría de estar juntos, que queden recuerdos inolvidables para nuestras niñas y niños al ver este bello desfile de carros alegóricos con sus personajes favoritos. Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF

Felifer Macías presenta la quinta edición del Festival de la Alegría Querétaro (cortesía )

Detalles del desfile: plataformas temáticas, botargas y duración

En tanto, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, informó que esta quinta edición del Festival de la Alegría Querétaro Contigo tendrá una duración de dos horas y contará con la participación de cerca de 300 personas, así como 150 disfraces y botargas.

Asimismo, añadió que en esta edición desfilarán 18 plataformas con diferentes temáticas, además de que se incorporarán nuevos personajes alusivos a películas y series, con el propósito de que personas de todas las edades puedan disfrutar del recorrido.