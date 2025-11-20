El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la primera Audiencia Pública del Municipio de Querétaro, organizada por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

El encuentro reunió a diversos colectivos especializados en movilidad, quienes presentaron propuestas de corto y mediano plazo para mejorar las condiciones de desplazamiento urbano en beneficio de las y los queretanos.

Felifer Macías reconoce el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno

El alcalde calificó el ejercicio como un hecho histórico, al ser el resultado de la colaboración directa entre sociedad civil organizada y gobierno, con el objetivo de impulsar una nueva cultura vial que priorice la pirámide de movilidad.

Es un hecho histórico en el municipio de Querétaro, gracias a ustedes, a la sociedad civil, porque hoy mi reconocimiento y creo que el reconocimiento de la sociedad debe de ser a ustedes, a la sociedad civil organizada, porque hoy, por primera vez, se utiliza un instrumento enmarcado en la ley y en una reglamentación destinada para estos fines. Y estos fines que se tienen que traducir en propuestas y en acciones concretas realizables al corto y mediano y largo plazo. Felifer Macías

Felifer Macías señaló que el Municipio de Querétaro cuenta hoy con una reglamentación de participación ciudadana gracias al trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas, lo que fomenta el desarrollo de un mejor entorno urbano.

Felifer Macías encabezó la primera Audiencia Pública de Querétaro. (Cortesía)

Durante la audiencia, las y los representantes de los colectivos de movilidad presentaron propuestas enfocadas en:

Diseñar calles más sensibles para peatones, ciclistas y personas con discapacidad.

Mejorar el alumbrado en Avenida Universidad.

Fortalecer la seguridad en zonas de alta circulación.

Impulsar corredores biológicos y la naturalización de espacios urbanos.

Ensanchar banquetas y habilitar cruces seguros y transitables.

Decretar el Centro Histórico como zona 30.

El Municipio de Querétaro contará con un plazo máximo de 30 días hábiles para realizar el análisis de viabilidad vial, financiera y jurídica de cada propuesta.

Este ejercicio histórico reafirma la voluntad del gobierno municipal de trabajar de manera directa con la ciudadanía para construir soluciones reales, sostenibles y de impacto en la movilidad de la ciudad.