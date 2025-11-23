Gracias a las estrategias impulsadas por Felifer Macías, la Fiscalía General del Estado ejecutó 11 cateos en distintos puntos de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, un esfuerzo coordinado que busca fortalecer la seguridad en la capital.

Querétaro consolida operativos con cateos y detenidos

De estas intervenciones derivaron 13 personas detenidas, de las cuales 7 contaban con órdenes de aprehensión por delitos graves.

Durante los operativos, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández estuvo acompañado por el presidente municipal de Querétaro, quien destacó que los resultados son prueba de que la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales está dando resultados contundentes.

En la capital se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por delitos como violación, abuso sexual, violencia familiar, violencia de género y robo a casa habitación, dejando a los involucrados a disposición de la autoridad judicial. Además, seis personas más fueron aseguradas por su relación con investigaciones vigentes.

Entre los indicios decomisados se encuentran equipos electrónicos, marihuana y metanfetamina, vinculados a carpetas por delitos contra la salud y otros ilícitos.

En total, participaron más de 100 elementos y 51 unidades de la:

PID

POES

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

SEDENA

Guardia Nacional

La Fiscalía informó que estas acciones forman parte del trabajo continuo de Sinergia por Querétaro, una estrategia que refuerza la seguridad, consolida investigaciones y permite ejecutar mandatos judiciales mediante una colaboración permanente entre niveles de gobierno.