El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destinó 34 millones 833 mil 228.56 pesos para la conservación, mantenimiento, restauración y mejoramiento de espacios culturales, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura destinada a la formación artística, el acceso a la cultura y la preservación del patrimonio queretano.

A través de la Secretaría de Cultura, se realizaron trabajos de mantenimiento en 22 espacios culturales, entre centros culturales, bibliotecas y casas de cultura. Las labores incluyeron acciones de impermeabilización y conservación que benefician a cerca de 30 mil personas. Estos trabajos buscan mantener en mejores condiciones los espacios donde se desarrollan actividades artísticas, culturales, educativas y de convivencia.

Felifer Macías invierte más de 34.8 millones de pesos a espacios culturales. (CORTESÍA)

Invierten en espacios de formación artística y patrimonio

Como parte de la estrategia, también fueron atendidas las siete sedes del Centro de Artes y Oficios distribuidas en distintos puntos del municipio. Durante 2025 y 2026, estas acciones representaron una inversión de 382 mil 549.82 pesos, destinados al mantenimiento y mejoramiento de instalaciones, iluminación, seguridad, áreas hidráulicas y acondicionamiento de los espacios.

En materia de conservación del patrimonio cultural, destaca la restauración de la fachada del Teatro Rosalío Solano, con una inversión municipal de 24 millones 792 mil 109.86 pesos.

Felifer Macías invierte más de 34.8 millones de pesos a espacios culturales. (CORTESÍA)

También se realizaron trabajos de mantenimiento en el Museo del Cerro de las Campanas, la Antigua Estación del Ferrocarril, la Estación Hércules y las Galerías, con una inversión adicional de 517 mil pesos.

Para la recuperación y mantenimiento de 95 mamparas de la Galería Perímetro Alameda, se destinaron 88 mil 933.34 pesos, con el objetivo de conservar estos elementos para su utilización en futuras exposiciones y actividades culturales.

Municipio de Querétaro adquiere el Teatro Hércules

Entre las acciones de conservación del patrimonio también se encuentra la adquisición del Teatro Hércules, con una inversión de 9 millones 52 mil 635.54 pesos.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, ha colocado la cultura y la conservación del patrimonio como parte de las prioridades de su administración. De acuerdo con el Municipio, la adquisición del inmueble busca contribuir a la conservación de un espacio representativo del barrio y de la historia de Querétaro, además de abrir la posibilidad de fortalecer su uso para actividades culturales y artísticas.

Felifer Macías invierte más de 34.8 millones de pesos a espacios culturales. (CORTESÍA)

Además de la inversión en infraestructura, el Municipio de Querétaro mantiene apoyos y acciones de promoción para artistas locales, así como festivales, exposiciones, presentaciones y otras actividades dirigidas a acercar distintas expresiones artísticas a las familias queretanas.