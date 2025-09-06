El presidente municipal de Querétaro Felifer Macías, atestiguó la entrega de constancias a 63 policías estatales que completaron el curso gobernador del estado, Mauricio Kuri González, a la entrega de constancias del curso Generación de Productos de Análisis Criminal para la Investigación de Delitos ATENA.

Al concluir este curso, los oficiales adquirieron conocimientos para combatir delitos de alto impacto y con ello fortalecer la seguridad de Querétaro.

Hasta ahora, ya son 170 los agentes de la Policía Estatal que han completado este curso, quienes ahora cuenta con habilidades avanzadas, análisis criminal y metodología de planeación

Felifer Macías adelantó que la Policía Municipal de Querétaro también tomará el curso ATENA, así como las corporaciones de los 17 municipios restantes para mejorar la protección de las familias queretanas.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, señaló que estas acciones hacen de la Policía Estatal de Querétaro la mejor corporación de todo el país. Su profesionalismo, uso de tecnología y capacidad de investigación, indicó, son ejemplo a nivel nacional.