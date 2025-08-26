Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, supervisó junto a Adriana Olvera la rehabilitación de la calle Obreros en San Pedrito Peñuelas, una de las zonas más afectadas por la tormenta.

Los trabajos iniciaron en menos de 72 horas gracias a la coordinación con el gobierno estatal.

Felifer Macías detalla inversión y tiempos de obra

La rehabilitación de la calle Obreros tendrá una duración estimada de cuatro semanas y contará con una inversión cercana a 18 millones de pesos , informó Felifer Macías.

Dichos recursos fueron aportados por el gobierno del estado de Querétaro, para recuperar la movilidad y seguridad de las familias afectadas.

Felifer Macías supervisa rehabilitación de la calle Obreros en Querétaro (Cortesía)

Durante el recorrido, las autoridades dialogaron con vecinos y reafirmaron el compromiso de respaldarlos con apoyos sociales.

Así, Felifer Macías entregó despensas, colchones, refrigeradores y lavadoras , como parte de las acciones conjuntas entre municipio y estado.

Felifer Macías reafirma compromiso con la gente

Felifer Macías subrayó que su administración trabaja con rapidez y coordinación para que la población recupere lo antes posible su vida cotidiana.

Finalmente, destacó que esta atención inmediata marca una nueva forma de responder ante emergencias en beneficio de la ciudadanía.