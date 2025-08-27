Felifer Macías y Mauricio Kuri pusieron en marcha un plan integral de apoyo a familias afectadas por las lluvias recientes en Querétaro.

Esto, coordinando acciones entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera eficiente los daños en los hogares.

La iniciativa busca restablecer la normalidad y garantizar bienestar a los ciudadanos, detallaron Felifer Macías y Mauricio Kuri.

Felifer Macías detalla apoyos económicos y enseres domésticos

Felifer Macías explicó que, tras un censo en viviendas afectadas, se definieron seis medidas de apoyo:

El Gobierno de Querétaro entregará refrigeradores, además de: Estufas. Lavadoras. Colchones según el daño. El Municipio activó el seguro predial, con hasta 50 mil pesos para viviendas aseguradas. Recursos del Fondo de Emergencia de hasta 25 mil pesos para quienes no cuenten con seguro.

Felifer Macías anuncia obras de reconstrucción y ayudas complementarias

Felifer Macías y Mauricio Kuri informaron que se ejecutan trabajos inmediatos de reparación en avenidas, calles y drenes de diversas colonias y delegaciones, incluyendo limpieza y desazolve.

Además, se distribuirán más de 10 mil kits de limpieza y 10 mil apoyos alimentarios adicionales, con base en el censo en curso.

Mauricio Kuri celebra coordinación y eficiencia gubernamental

Mauricio Kuri resaltó que la colaboración entre niveles de gobierno y la sociedad permite aplicar los recursos de forma eficiente y brindar atención personalizada.

Destacó que los apoyos son posibles gracias a medidas responsables de ahorro y redireccionamiento presupuestal, reafirmando el compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias.