Esteban Villegas Villarreal, Gobernador de Durango, anunció un nuevo modelo de exportación que aprovechará la infraestructura de Ciudad Pecuaria para comercializar carne en pie, en canal y en corte. El proyecto se presentará el próximo 20 de octubre.

Esteban Villegas impulsa nuevo modelo para mejorar la ganadería

El gobernador explicó que la iniciativa busca que Ciudad Pecuaria vuelva a cumplir su propósito original, siendo un espacio donde los ganaderos puedan vender su ganado procesado y obtener un mejor precio.

Queremos que también al pequeño productor le vaya bien; que pueda llevar su ganado, venderlo procesado y obtener mejores ingresos. Esteban Villegas

Aunque la frontera se mantiene cerrada, el proyecto permitirá prepararse para exportar carne no solo en pie, sino también en canal o en corte, ampliando los mercados y fortaleciendo la economía ganadera estatal.

Esteban Villegas fortalece ganadería y exportación de carne en Durango. (Cortesía)

El mandatario enfatizó que Durango no se quedará atrás en el sector ganadero, contando con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que, mediante la coordinación entre los esfuerzos estatales y federales, se consolidará un gigante de la ganadería mexicana.