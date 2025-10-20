El gobernador Esteban Villegas Villarreal informó que antes de las fiestas de diciembre estarán concluidas las obras de pavimentación de las principales calles de la cabecera municipal, incluyendo el circuito que conecta con la iglesia, con el objetivo de mejorar la movilidad y la imagen urbana del municipio.

Estas acciones forman parte de una serie de obras y programas sociales que buscan fortalecer la infraestructura y el bienestar de las familias de San Juan del Río, anunciadas durante un encuentro con beneficiarias de la Tarjeta Madre en la Velaria del Parque Municipal.

Esteban Villegas anuncia proyectos para San Juan del Río

El gobernador también adelantó proyectos para fomentar el turismo local, como el desarrollo de un balneario en la zona de La Coyotada y la consolidación de la feria regional como un atractivo para visitantes de toda la región.

Queremos que San Juan del Río crezca, que tenga infraestructura y oportunidades; mientras yo sea gobernador, todos los pueblos tendrán obra. Esteban Villegas

Asimismo, destacó que el DIF Estatal, encabezado por Marisol Rosso, ofrece programas gratuitos de salud y asistencia, que incluyen cirugías de cataratas y estrabismo, prótesis dentales, de rodilla y cadera, así como sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos y lentes graduados.

El presidente municipal José Manuel Gallegos Rangel reconoció el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, así como los frutos que se han obtenido del trabajo en conjunto, destacando el compromiso de Esteban Villegas.

Esteban Villegas anuncia pavimentación de las calles de San Juan del Río. (Cortesía)

Con estas iniciativas, Esteban Villegas Villarreal reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo integral de San Juan del Río, combinando infraestructura, turismo y programas sociales para construir un municipio más próspero y con oportunidades para todos.