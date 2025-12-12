La música, la fe y una tradición de casi tres décadas se reunieron este 11 de diciembre de 2025 en el Santuario de Guadalupe, donde el gobernador Esteban Villegas y Marisol Rosso participaron en la serenata a la Virgen.

El mandatario estatal y su esposa estuvieron acompañados por el alcalde Toño Ochoa y el músico Lauro Arce. Familias, fieles y artistas se congregaron para mantener viva una costumbre profundamente arraigada entre los duranguenses.

Una noche de fe y talento: artistas locales acompañan Las Mañanitas en Durango

El programa musical abrió con el Mariachi Águilas, que interpretó dos temas antes de sumarse a la ejecución colectiva de Las Mañanitas. Entre las primeras actuaciones destacaron Alejandra Barraza con “La Reina del Cielo” y Alma de México con “Mi Virgen Bella”, piezas acompañadas con aplausos y canto del público.

La celebración continuó con Criss Dalet interpretando “Mi Ángel”, seguida por Caro Núñez con su versión de “La Malagueña”. Posteriormente, Plenilunio presentó piezas como el “Ave María”, antes de dar paso a Karen Toretto con “Yo También Soy Morena”.

También participaron Voces de mi Tierra con “Aquí Vengo a Saludarte” y el dueto Gaby y Teresa con “Ofrenda Guadalupana”. La Rondalla Monumental añadió cuatro temas de su repertorio a esta celebración musical.

En la recta final del programa, Claudia Núñez interpretó “Te Lo Pido Por Favor”, seguida por Jesús Salinas y Erika Cabrera, quien presentó su pieza “Guadalupe–Lupe”. Sus actuaciones marcaron la antesala del momento más esperado: el canto tradicional a la Virgen que año con año reúne a cientos de duranguenses.

29 años de tradición: Esteban y Lauro interpretan “Amor Eterno” y Las Mañanitas

Cerca de la medianoche, Esteban Villegas y Lauro Arce subieron al escenario para interpretar “Amor Eterno”, gesto que forma parte de una tradición de 29 años.

Minutos más tarde, todo el elenco artístico se unió para entonar Las Mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe, uno de los momentos más emotivos de la noche.

Tras las interpretaciones, se llevó a cabo la misa oficiada por el arzobispo Faustino Armendáriz, quien dio un cierre solemne a la jornada guadalupana.