En el marco del Mes de la Lucha contra el cáncer de mama, Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, inauguró la nueva Clínica Integral de la Mujer, junto a la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso Rivera, y el presidente municipal, Toño Ochoa.

Esta clínica se ubica en el Hospital Materno Infantil de Durango y es un espacio para brindar atención de primer nivel a pacientes oncológicas.

Clínica Integral de la Mujer ofrecerá servicios gratuitos

La nueva clínica contará con servicios de nutrición, psicología, rehabilitación, clínica de linfedema, clínica de heridas y catéteres, cuidados paliativos y un servicio de pelucas.

Las pacientes deberán estar registradas en el CECAN y será un servicio totalmente gratuito que combina el tratamiento médico y apoyo emocional.

La nueva Clínica Integral de la Mujer en Durango ofrecerá servicios médicos y de acompañamiento emocional (Cortesía)

Durante el 2024 y 2025, más de mil 200 mujeres han recibido atención de linfedema en Durango. Marisol Rosso señaló que, en colaboración de la ciudadanía a través de Marea Rosa 2024, se han recaudado más de un millón de pesos que fueron invertidos en la clínica.

Por su parte, Esteban Villegas resaltó la importancia del proyecto y anunció recursos adicionales para fortalecer la infraestructura oncológica.

“Le estoy entregando al CECAN 9 millones de pesos, tienen que estar licitándose ya para parte del equipo que hacía falta. No se va a dejar de atender absolutamente a nadie, vamos a estar bien pendientes” Esteban Villegas, gobernador de Durango

Toño Ochoa enfatizó que la sensibilidad y el trabajo coordinado de las autoridades estatales y municipales son clave para estos resultados que favorecen a miles de personas.

“Una tarea que se han echado a cuestas la señora Marisol Rosso y el señor gobernador, haciendo esta clínica de la mujer, apostándole a una de las políticas públicas más importantes que tiene el país, que es el CECAN… ellos lo van a dejar muy bien” Toño Ochoa, presidente municipal

La nueva Clínica Integral de la Mujer en Durango es un claro ejemplo de que el gobierno encabezado por Esteban Villegas reafirma su compromiso y representa un logro de la sociedad civil y las autoridades. Además, es un símbolo de esperanza y de compromiso con la vida de miles de personas.