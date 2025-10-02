En el marco del Mes de la Lucha contra el cáncer de mama, Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, inauguró la nueva Clínica Integral de la Mujer, junto a la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso Rivera, y el presidente municipal, Toño Ochoa.
Esta clínica se ubica en el Hospital Materno Infantil de Durango y es un espacio para brindar atención de primer nivel a pacientes oncológicas.
Clínica Integral de la Mujer ofrecerá servicios gratuitos
La nueva clínica contará con servicios de nutrición, psicología, rehabilitación, clínica de linfedema, clínica de heridas y catéteres, cuidados paliativos y un servicio de pelucas.
Las pacientes deberán estar registradas en el CECAN y será un servicio totalmente gratuito que combina el tratamiento médico y apoyo emocional.
Durante el 2024 y 2025, más de mil 200 mujeres han recibido atención de linfedema en Durango. Marisol Rosso señaló que, en colaboración de la ciudadanía a través de Marea Rosa 2024, se han recaudado más de un millón de pesos que fueron invertidos en la clínica.
Por su parte, Esteban Villegas resaltó la importancia del proyecto y anunció recursos adicionales para fortalecer la infraestructura oncológica.
“Le estoy entregando al CECAN 9 millones de pesos, tienen que estar licitándose ya para parte del equipo que hacía falta. No se va a dejar de atender absolutamente a nadie, vamos a estar bien pendientes”Esteban Villegas, gobernador de Durango
Toño Ochoa enfatizó que la sensibilidad y el trabajo coordinado de las autoridades estatales y municipales son clave para estos resultados que favorecen a miles de personas.
“Una tarea que se han echado a cuestas la señora Marisol Rosso y el señor gobernador, haciendo esta clínica de la mujer, apostándole a una de las políticas públicas más importantes que tiene el país, que es el CECAN… ellos lo van a dejar muy bien”Toño Ochoa, presidente municipal
La nueva Clínica Integral de la Mujer en Durango es un claro ejemplo de que el gobierno encabezado por Esteban Villegas reafirma su compromiso y representa un logro de la sociedad civil y las autoridades. Además, es un símbolo de esperanza y de compromiso con la vida de miles de personas.