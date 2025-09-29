Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, puso en marcha el saneamiento en la parte alta del Río Tunal, gracias al colector sanitario en la localidad El Conejo. Esta obra reducirá la contaminación del cauce, eliminará las letrinas y protegerá la salud de cientos de familias de la zona.

Saneamiento del Río Tunal beneficiará a cinco comunidades

El nuevo colector sanitario permitirá interconectar las descargas de cinco comunidades, las cuales se dirigirán hacia la Planta de Tratamiento Sur, evitando que los desechos lleguen al río:

El Nayar

El Durazno

El Pueblito

La Ferrería

El Conejo

La infraestructura contempla 2 kilómetros de tubería de 50 a 75 centímetros de diámetro, y 32 pozos de visita que garantizarán un sistema eficiente, con el fin de reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua.

Por su parte, Yadira Narváez, directora de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), señaló que el proyecto ya registra un avance del 50% y en el 2026 será concluido e inaugurado.

Con esta acción, el gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas, reafirma su compromiso por mejorar la calidad de vida de los habitantes, al mismo tiempo que hizo un llamado a las comunidades para cuidar de la infraestructura con el propósito de garantizar beneficios duraderos.