Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, informó que se estará apoyando al campo con medidas para garantizar precios justos de frijol y consolidar la ganadería local mediante la Ciudad Pecuaria.

El gobernador explicó que Segalmex comprará frijol directamente a pequeños productores para evitar el “coyoteo” y asegurar que los beneficios lleguen a quienes en verdad lo necesiten.

Asimismo, destacó que el precio de referencia se mantendrá cerca de los 27 pesos por kilo, siendo 25 el precio mínimo. Además, aseguró que para el 2026, se destinarán 40 millones de pesos para ofrecer semilla de calidad y fertilizante a toda la población productora.

Durango impulsa la ganadería con Ciudad Pecuaria

Villegas Villarreal destacó que el proyecto de Ciudad Pecuaria avanza con una inversión superior a 160 millones de pesos, lo que permitirá la construcción de corrales, red de frío, maquinaria y procesos completos de comercialización de carne.

Finalmente, Esteban Villegas señaló que la colaboración con SuKarne apoyará en la capacitación y asegurará que la producción cumpla con los estándares de calidad nacional e internacional.

Con estas acciones, el gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas, consolida a la entidad como un estado que protege a sus productores, impulsando el desarrollo rural y económico de la región.