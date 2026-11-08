El gobernador de Durango, Esteban Villegas, supervisó la ampliación de la red de drenaje en la comunidad de El Parián, Rodeo, obra que que registra un avance del 95 por ciento.

El gobernador de Durango, destacó que agua y drenaje son servicios indispensables para la salud de las familias y el desarrollo de los municipios, por lo que se destinan recursos a infraestructura que, aunque no siempre está a la vista, mejora la vida diaria de la población.

Esteban Villegas supervisa ampliación de drenaje en El Parián (cortesía)

Además, recordó que el año pasado se construyó un tanque de almacenamiento para mejorar el suministro de agua, por lo que también solicitó revisar su funcionamiento para garantizar el servicio.

Esteban Villegas supervisa ampliación de drenaje en El Parián (cortesía)

Ampliación de drenaje en El Parián beneficiará a 250 habitantes

El presidente municipal de Rodeo, Eduardo Estrada, agradeció el respaldo del Gobierno de Durango y señaló que su administración trabaja para mejorar los servicios básicos.

Detalló que la obra contempla la instalación de mil 80 metros lineales de tubería de ocho pulgadas, 31 descargas domiciliarias y 11 pozos de visita, con una inversión de un millón 585 mil 507 pesos, en beneficio de aproximadamente 250 habitantes.

Esteban Villegas supervisa ampliación de drenaje en El Parián (cortesía)

En tanto, la directora de la Comisión del Agua del Estado, Yadira Narváez, informó que se prepara el proyecto para rehabilitar la planta de tratamiento de Rodeo, con una inversión estimada de entre 10 y 14 millones de pesos, a fin de evitar descargas al río Nazas.