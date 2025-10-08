Esteban Villegas Villarreal, junto al presidente municipal Toño Ochoa, invitó a la población a participar en la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), dirigida a niñas y niños de 10 a 16 años como parte de la estrategia integral de salud preventiva.

El Gobernador visitó la Secundaria Quetzalcóatl para resaltar la importancia de la detección temprana y la participación activa de las familias en la prevención de enfermedades. Esta campaña busca prevenir el cáncer cervicouterino, que es la tercera causa de muerte en mujeres en México.

Esteban Villegas enfatiza la importancia de la prevención

Villegas Villarreal destacó la relevancia de la vacunación y la detección oportuna de otras enfermedades:

Este tema es muy importante porque es la tercera causa de muerte en las mujeres, y la primera causa de muerte en el mundo es el cáncer de mama. Esta enfermedad es curable si se detecta a tiempo, por eso queremos prevenir el virus del papiloma humano. Esteban Villegas

El subsecretario de Promoción, Prevención y Atención Médica de la Secretaría de Salud, Armando Flores Álvarez, señaló que la vacuna es preventiva y necesaria, ya que el VPH se transmite por contacto sexual y la inmunización ayuda a evitar el contagio.

Elvira Domínguez Quiñones, enfermera del Programa de Vacunación, explicó que la campaña abarca a niñas y niños de quinto grado de primaria o de 11 años no escolarizados, así como a adolescentes de 12 a 16 años que se hayan rezagado en esta vacuna. El objetivo es cubrir la mayor cantidad de escuelas y zonas posibles.

Esteban Villegas lleva a cabo Campaña de Vacunación contra el VPH. (Cortesía)

El programa requiere el consentimiento de los padres y también incluye módulos de atención para que las mujeres puedan acceder a mastografías, especialmente durante el mes de concientización sobre el cáncer de mama.

Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno Estatal con la prevención y educación en salud, buscando reducir la mortalidad por cáncer y garantizar que la población más joven acceda a medidas de protección efectivas desde temprana edad.