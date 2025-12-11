El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, fue reconocido como aliado por parte de empresarios del estado debido a su compromiso y liderazgo tras la apertura de Coficab II en el Centro Logístico Industrial de Durango.

Coficab II impulsa la generación de empleos

La inauguración del complejo marcó un hito para la economía local, pues la planta generará 460 empleos directos de inicio, además de 600 adicionales proyectados para el próximo año, fortaleciendo la presencia del sector automotriz en la región.

Joana Soto, presidenta de Canacintra Durango, aseguró que este avance abre un abanico de posibilidades para la proveeduría local y dinamiza la economía.

Durango consolida fuerza industrial con apertura de Coficab II (Cortesía)

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Sergio Sánchez López, subrayó la importancia de la expansión industrial y el impacto positivo que tiene en sectores más allá del manufacturero.

“Las nuevas inversiones benefician a la economía terciaria porque amplían la cadena de suministro y abren oportunidades de negocio para los empresarios locales” Sergio Sánchez, presidente de la Canaco Servytur

Finalmente, Salvador Chávez Molina, líder de Canadevi Durango, afirmó que el dinamismo industrial se traduce de manera directa en bienestar para las familias. Además, agregó que la presa Tunal II y la planta potabilizadora vuelven a Durango un estado altamente competitivo.

Con estas acciones, Durango se posiciona como uno de los estados con mayor atracción para la inversión, gracias a su innovación y generación de empleos en la región.