Esteban Villegas Villarreal, junto con la presidenta municipal Susy Carolina Torrecillas, encabezó la rehabilitación del pozo Villa Jardín II, obra con la que ahora las familias de Lerdo cuentan con un suministro de agua constante, limpio y de calidad.

La intervención tuvo una inversión superior a 1.3 millones de pesos y forma parte del programa estatal de fortalecimiento hidráulico que se realiza en coordinación con el municipio.

Rehabilitación del pozo Villa Jardín II: Un proyecto que transforma a la comunidad

Vecinos de la colonia Villa Jardín señalaron que esta rehabilitación representa un cambio importante en su vida diaria, después de haber enfrentado años de escasez.

Habitantes con más de dos décadas en la zona indicaron que el funcionamiento renovado del pozo finalmente les permite recibir abasto continuo, algo que antes no era posible, y enfatizaron que estas acciones benefician directamente a todas las familias del sector.

Este proyecto ha sido un gran apoyo para todos; felicidades por favorecer a Lerdo, porque hoy sí tenemos agua todos los días. Griselda de la Fuente Salcido

Otros residentes coincidieron en que el mantenimiento y ampliación del sistema han permitido un suministro suficiente cada día, lo que representa un apoyo significativo y mayor tranquilidad para la comunidad.

Asimismo, destacaron la importancia de contar con un servicio eficiente, recordando que todavía existen comunidades que enfrentan problemas de agua potable. En contraste, ahora la colonia cuenta con agua limpia y constante, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

Esteban Villegas rehabilitó el pozo Villa Jardín II, garantizando agua diaria y limpia para las familias de Lerdo. (Cortesía )

Autoridades estatales y municipales detallaron que el pozo rehabilitado tiene una profundidad de 470 metros y opera con una bomba de 125 caballos de fuerza, lo que garantiza un flujo de 20 litros por segundo, suficiente para abastecer a toda la colonia.

La rehabilitación del pozo Villa Jardín II forma parte del programa de modernización de 12 pozos en Lerdo, cuyo objetivo es asegurar agua confiable para las próximas generaciones. Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento fortalecen la infraestructura hidráulica y reafirman su compromiso con dotar a las familias de servicios básicos de calidad.