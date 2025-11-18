Esteban Villegas Villarreal continúa trabajando para impulsar la ganadería de Durango junto al Gobierno de México, es por eso que alcaldes y productores de la región han reconocido el trabajo del gobernador por la entrega de sementales subsidiados y el Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad.

Desde Tepehuanes, Canelas y Santiago Papasquiaro, autoridades municipales y beneficiarios resaltaron que estos programas llegan en un momento clave para enfrentar los retos del sector.

Alcaldes reconocen el trabajo de Esteban Villegas

El presidente municipal de Tepehuanes, José Ramón Sánchez Abdala, afirmó que la estrategia ganadera impulsada por el gobernador es un respaldo decisivo para los municipios que dependen de la agricultura y la ganadería.

Asimismo, destacó que la mejora genética es un paso fundamental para recuperar la economía rural.

Esteban Villegas reafirma su compromiso con la entrega de sementales de calidad a productores de Durango (Cortesía)

Por otra parte, la alcaldesa de Canelas, Verónica Jiménez Zavala, señaló que su municipio llevaba varios años sin recibir beneficios, por lo que la entrega de los sementales representa un avance significativo, pues fortalece el hato ganadero y eleva la productividad.

De la misma manera, productores de Santiago Papasquiaro también coincidieron en que el programa ha generado dinamismo y expectativas positivas después de años de rezago.

Con estas estrategias, Esteban Villegas reafirma su compromiso con el sector ganadero para fortalecer la industria y elevar la calidad de producción con sementales de calidad.