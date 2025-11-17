Esteban Villegas refrenda su compromiso con la salud al impulsar la construcción del nuevo Hospital General de Santiago Papasquiaro, una de las inversiones más relevantes de su administración, con una inversión cercana a los 400 millones de pesos.

Esteban Villegas impulsa la modernización médica

El nuevo complejo hospitalario contará con quirófanos, salas de parto, consultorios, un área de urgencias y 30 camas censables, lo que permitirá fortalecer la atención ante emergencias, mejorar los servicios materno-infantiles y ampliar la respuesta para pacientes con enfermedades crónicas.

Se estima que más de 20 mil habitantes de Santiago Papasquiaro y municipios cercanos como Nuevo Ideal, Tepehuanes y Guanaceví serán beneficiados con servicios más accesibles y especializados. Además, la ubicación estratégica del hospital reducirá tiempos de traslado y garantizará una atención más rápida y oportuna.

Esteban Villegas destaca avance en el nuevo Hospital General de Santiago Papasquiaro. (Cortesía)

La construcción del hospital también impulsa la economía local, al integrar mano de obra del municipio y contratar servicios regionales. Este movimiento ha activado comercios, transporte y proveeduría, beneficiando directamente a familias de Santiago Papasquiaro y fortaleciendo la cadena productiva local.

Los trabajos avanzan conforme a lo programado, con supervisión constante y una coordinación operativa que garantiza la calidad del proyecto. Una vez concluido, el nuevo Hospital General de Santiago Papasquiaro se convertirá en un referente regional, elevando la capacidad de atención y contribuyendo al desarrollo social y económico del norte de Durango.