Esteban Villegas refrenda su compromiso con el fortalecimiento de espacios públicos de calidad a través de la Feria Navideña 2025, que al inicio de enero de 2026 registra la asistencia de más de 800 mil personas, quienes reconocen sus atractivos, orden y buena organización.

La Feria Navideña se ha posicionado como uno de los principales espacios de convivencia de la temporada decembrina, al ofrecer un entorno seguro, bien organizado y diseñado para todas las edades, en línea con la visión del gobernador de Durango para fortalecer la convivencia familiar.

Feria Navideña en Durango fortalece la convivencia familiar

El evento, organizado por la Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos, encabezada por Lauro Arce, ha recibido comentarios positivos por la limpieza de las áreas, la iluminación, la variedad de atractivos y la atención al público, lo que ha permitido que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de una experiencia agradable durante su recorrido.

La buena organización también ha sido destacada por turistas internacionales, quienes resaltan el ambiente y la diversidad de actividades que ofrece la Feria Navideña.

Es increíble, la comida es maravillosa y hay mucho que hacer. Es diferente de Texas, es una gran experiencia. Steve, visitante de Texas

Asimismo, expositores nacionales e internacionales reconocieron la respuesta del público y el orden del evento. Tamer Fathy, expositor de Egipto, destacó que la feria ofrece juegos, gastronomía y productos de distintas partes del mundo, mientras que Antonio Roldán, expositor de Texcoco, subrayó la alta afluencia y los buenos resultados obtenidos durante su participación.

Feria Navideña en Durango atrae a más de 800 mil visitantes por sus atractivos. (Cortesía)

Diversos asistentes coincidieron en destacar el enfoque familiar del evento, al señalar que la feria ofrece diversión garantizada para chicos y grandes con circo, juegos, comida y espacios iluminados, fortaleciendo la convivencia y la tradición decembrina.