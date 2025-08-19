Esteban Villegas, gobernador de Durango, inauguró una nueva era democrática en el Poder Judicial del estado.

El mandatario encabezó la toma de protesta de nuevos jueces y magistrados durante una Sesión Solemne en el Congreso de la entidad.

Este acto de Esteban Villegas marcó el inicio de una nueva etapa para la justicia en Durango, caracterizada por legitimidad ciudadana y cercanía con la sociedad.

Esteban Villegas recuerda responsabilidad histórica a jueces

El gobernador Esteban Villegas destacó que los nuevos juzgadores son pioneros en México al ser elegidos de manera democrática.

Esto les otorga la responsabilidad de demostrar con hechos que la reforma judicial fortalece la justicia, dignifica el servicio público y honra la confianza de la ciudadanía, dijo.

Compromiso de los nuevos jueces en Durango

Con el respaldo constitucional y la legitimidad social, Esteban Villegas mencionó que los nuevos jueces deberán:

Garantizar el Estado de Derecho.

Proteger los Derechos Humanos.

Actuar con imparcialidad.

Combatir la corrupción.

Ejercer con ética y transparencia, fortaleciendo la confianza en el Poder Judicial de Durango.

Esteban Villegas inaugura un nuevo capítulo democrático

Ante los tres poderes del Estado, Esteban Villegas subrayó que este proceso es fruto de la participación ciudadana y del respeto entre instituciones.

Autoridades judiciales y legislativas coincidieron en que la reforma representa un hecho histórico que marca un antes y un después en la vida democrática de Durango.