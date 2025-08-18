Esteban Villegas entregó un paquete de infraestructura en Vicente Guerrero, con una inversión superior a 47 millones de pesos.
Las obras fortalecen al municipio como punto estratégico en la región centro de Durango y generan beneficios directos para miles de familias.
El gobernador Esteban Villegas resaltó que las obras fueron posibles gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana
Obras comunitarias en Vicente Guerrero
Esteban Villegas informó que el proyecto en Vicente Guerrero incluyó:
- La biblioteca de San Pedro de Alcalá.
- El Parque Lineal en la cabecera.
- Canchas.
- Domos.
- Comedor público.
- La rehabilitación del puente en San José de las Corrientes.
También se pavimentaron accesos y calles principales con concreto hidráulico en colonias clave.
Conectividad y servicios en Vicente Guerrero
Esteban Villegas agregó que también se construyó la primera etapa de la Central Camionera y la jefatura de cuartel en San José de las Corrientes.
Además, se ampliaron las redes de agua potable, drenaje y pluvial, junto con un pozo profundo, un tanque de almacenamiento y el reforzamiento del alumbrado público.
Finamente, el mandatario aseguró que estas acciones consolidan a Vicente Guerrero como polo de desarrollo regional.