Esteban Villegas entregó un paquete de infraestructura en Vicente Guerrero, con una inversión superior a 47 millones de pesos .

Las obras fortalecen al municipio como punto estratégico en la región centro de Durango y generan beneficios directos para miles de familias.

El gobernador Esteban Villegas resaltó que las obras fueron posibles gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana

Obras comunitarias en Vicente Guerrero

Esteban Villegas informó que el proyecto en Vicente Guerrero incluyó:

La biblioteca de San Pedro de Alcalá.

El Parque Lineal en la cabecera.

Canchas.

Domos.

Comedor público.

La rehabilitación del puente en San José de las Corrientes.

Esteban Villegas invierte en obras para Vicente Guerrero (Cortesía)

También se pavimentaron accesos y calles principales con concreto hidráulico en colonias clave.

Conectividad y servicios en Vicente Guerrero

Esteban Villegas agregó que también se construyó la primera etapa de la Central Camionera y la jefatura de cuartel en San José de las Corrientes.

Además, se ampliaron las redes de agua potable, drenaje y pluvial , junto con un pozo profundo, un tanque de almacenamiento y el reforzamiento del alumbrado público.

Finamente, el mandatario aseguró que estas acciones consolidan a Vicente Guerrero como polo de desarrollo regional.