Esteban Villegas entregó un paquete de infraestructura en Vicente Guerrero, con una inversión superior a 47 millones de pesos.

Las obras fortalecen al municipio como punto estratégico en la región centro de Durango y generan beneficios directos para miles de familias.

El gobernador Esteban Villegas resaltó que las obras fueron posibles gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana

Obras comunitarias en Vicente Guerrero

Esteban Villegas informó que el proyecto en Vicente Guerrero incluyó:

  • La biblioteca de San Pedro de Alcalá.
  • El Parque Lineal en la cabecera.
  • Canchas.
  • Domos.
  • Comedor público.
  • La rehabilitación del puente en San José de las Corrientes.
Esteban Villegas invierte en obras para Vicente Guerrero
Esteban Villegas invierte en obras para Vicente Guerrero (Cortesía)

También se pavimentaron accesos y calles principales con concreto hidráulico en colonias clave.

Conectividad y servicios en Vicente Guerrero

Esteban Villegas agregó que también se construyó la primera etapa de la Central Camionera y la jefatura de cuartel en San José de las Corrientes.

Además, se ampliaron las redes de agua potable, drenaje y pluvial, junto con un pozo profundo, un tanque de almacenamiento y el reforzamiento del alumbrado público.

Finamente, el mandatario aseguró que estas acciones consolidan a Vicente Guerrero como polo de desarrollo regional.