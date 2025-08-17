En respuesta al cierre parcial de la frontera para el ganado, los gobiernos de Durango, Sonora y Coahuila, liderados por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, se unieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a funcionarios federales en un encuentro en la Ciudad de México.

El objetivo principal de esta reunión fue unir esfuerzos para encontrar soluciones efectivas y proteger el sector ganadero del norte de México.

Claudia Sheinbaum mantiene contacto con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos

La presidenta Sheinbaum destacó que se mantienen canales de comunicación con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para abordar esta problemática.

Se están explorando diversas opciones para apoyar a los productores y resolver las restricciones fronterizas, un paso que muestra el compromiso del gobierno federal con este importante sector.

Esteban Villegas defenderá los intereses de Durango

Por su parte, el gobernador Esteban Villegas Villarreal enfatizó que Durango defenderá los intereses de sus productores, ya que la ganadería es un pilar fundamental para la economía del estado.

El gobernador reconoció el respaldo de la presidenta y de las autoridades federales, subrayando la importancia del trabajo coordinado para garantizar la apertura de mercados y el flujo de exportaciones.

Este esfuerzo conjunto no solo busca resolver la situación inmediata, sino también fortalecer la competitividad del sector ganadero a mediano y largo plazo.

Al proteger la producción y los mercados, se busca salvaguardar los empleos y el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica en la región.