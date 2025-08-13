Esteban Villegas, gobernador de Durango, anunció que más de 5 mil jóvenes podrán acceder a becas gratuitas, a través de la plataforma Coursera.
Estas becas son ofrecidas por la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con Santander, para fortalecer sus habilidades profesionales y ampliar oportunidades laborales.
Asimismo, forma parte de una estrategia para garantizar educación de calidad, superar barreras económicas y geográficas, y fomentar el desarrollo profesional de los jóvenes, compartió Esteban Villegas.
Áreas de capacitación en Durango
Esteban Villegas informó que las becas contemplan cursos en:
- Inteligencia artificial.
- Emprendimiento.
- Finanzas.
- Marketing.
- Liderazgo.
- Idiomas.
- Productividad.
El objetivo es impulsar la competitividad de la juventud en sectores estratégicos y de alta demanda en el mercado laboral.
Requisitos y registro para obtener una beca en Durango
La convocatoria está dirigida a jóvenes mayores de 18 años que residan en Durango y permanecerá abierta hasta el 25 de agosto.
Los interesados pueden registrarse en www.santanderopenacademy.com para acceder a contenidos educativos y obtener certificaciones internacionales.
Esta acción fomenta el desarrollo profesional de los jóvenes, reforzando el compromiso del gobierno de Durango con el empleo juvenil y el crecimiento económico y social.