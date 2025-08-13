Esteban Villegas, gobernador de Durango, anunció que más de 5 mil jóvenes podrán acceder a becas gratuitas, a través de la plataforma Coursera.

Estas becas son ofrecidas por la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con Santander, para fortalecer sus habilidades profesionales y ampliar oportunidades laborales.

Asimismo, forma parte de una estrategia para garantizar educación de calidad, superar barreras económicas y geográficas, y fomentar el desarrollo profesional de los jóvenes, compartió Esteban Villegas.

Áreas de capacitación en Durango

Esteban Villegas informó que las becas contemplan cursos en:

Inteligencia artificial.

Emprendimiento.

Finanzas.

Marketing.

Liderazgo.

Idiomas.

Productividad.

El objetivo es impulsar la competitividad de la juventud en sectores estratégicos y de alta demanda en el mercado laboral.

Requisitos y registro para obtener una beca en Durango

La convocatoria está dirigida a jóvenes mayores de 18 años que residan en Durango y permanecerá abierta hasta el 25 de agosto.

Los interesados pueden registrarse en www.santanderopenacademy.com para acceder a contenidos educativos y obtener certificaciones internacionales.

Esta acción fomenta el desarrollo profesional de los jóvenes, reforzando el compromiso del gobierno de Durango con el empleo juvenil y el crecimiento económico y social.