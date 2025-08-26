Un famoso puerto de México busca convertirse en el primer Home Port de cruceros del país, este se ubica en el estado de Sinaloa y se pretende invertir millones de pesos; los detalles.
De acuerdo con la información, un Home Port es un puerto principal donde un barco, generalmente cruceros, realiza sus operaciones logísticas como embarque y desembarque de pasajeros.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. anunció el puerto en donde se realizará la inversión millonaria para remodelarlo y ampliarlo para convertirlo en el primer Home Port de México.
Mazatlán podría convertirse en el primer “Home Port” de cruceros de México
Durante su conferencia semanal, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que Mazatlán podría convertirse en el primer Home Port de México, cuyo proyecto ya fue registrado ante el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur).
El proyecto de convertir el puerto de Mazatlán en el primer Home Port de México contempla una inversión millonaria para remodelar y ampliar la terminal de cruceros y sea un punto de arribo y embarque.
Actualmente, el puerto de Mazatlán solo forma parte de los itinerarios turísticos como una escala y al convertirse en Home Port generará una mayor derrama económica en el estado de Sinaloa.
Esta millonaria cifra se invertirá para convertir a Mazatlán en el primer “Home Port” de cruceros de México
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el proyecto para convertir a Mazatlán en el primer Home Port de México ya fue presentado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para cumplir con la meta de convertir el puerto de Mazatlán en el primer Home Port de México, el gobierno de Sinaloa contempla una inversión entre 500 y 450 millones de pesos.
Joaquín Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas del estado, dijo que se busca que el puerto de Mazatlán tenga la capacidad para recibir a 2 mil turistas, además de crear áreas de esparcimiento y comercios.
Este proyecto colocará al puerto de Mazatlán como un destino estratégico para el turismo de cruceros en América, así lo destacó Ricardo Velarde Cárdenas, titular de la Secretaría de Economía en Sinaloa.