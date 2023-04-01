Ante el anuncio de la salida de Lorenzo Córdova como presidente del Consejo General del INE, Julieta Ramírez, diputada federal, aseguró que no hubo efectividad en su gestión, calificándola así como ‘pésima’.

Según Julieta Ramírez, en el periodo transcurrido entre 2014 a 2022, que corresponde al ejercicio de la titularidad de Córdova, hubo desórdenes económicos que comprometieron en demasía al INE por una ‘pésima’ planeación.

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE, la diputada dio a conocer su veredicto, no sin justificarlo detalladamente con el Informe Anual de Gestión y Resultados del Órgano Interno de Control del INE.

La gestión económica de Lorenzo Córdova es ‘pésima’, según Julieta Ramírez

La diputada Julieta Ramírez aseguró que bajo dirección de Lorenzo Córdova, el INE tuvo ahorros de hasta 5 mil 700 millones de pesos, y que no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.

Y dado que se presentaron una serie de fidecomisos, ilegales, por cierto, el ahorro monetario habría llegado a esos destinos.

“Justo en los años de su gestión al frente de esta Institución, se generaron ahorritos […] que fueron a parar, adivinen dónde: sí a los fideicomisos.” Julieta Ramírez

Lorenzo Córdova presentó el Informe País 2022 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. (Instituto Nacional Electoral / Instituto Nacional Electoral)

Esto también sucedió con Lorenzo Córdova en el INE

Tras calificar como pésima la gestión de Lorenzo Córdova en el INE, Julieta Ramírez recordó que éste también fue parte del financiamiento, también ilícito, de la campaña presidencial de Peña Nieto.

Y por si fuera poco, según Julieta Ramírez, el ex presidente del Consejo General del INE, sigue actuando solo por intereses económicos, comprometido con sus privilegios y rindiendo su lealtad a la derecha.