Desde el comienzo de operaciones del Transporte Eléctrico Gratuito Eqrobus en el Centro Histórico de Querétaro, se han registrado más de 35 mil 600 ascensos, reflejando el uso de este servicio como una alternativa de movilidad para las personas que asisten a esta zona de la ciudad.

A partir de octubre, las y los usuarios deberán abordar las unidades con su tarjeta Qrobus, sin costo, para acceder también al transbordo gratuito en las unidades.

Eqrobus opera actualmente con 10 unidades TUQ TUQ, con capacidad para 13 pasajeros, en dos rutas: CH1 y CH2. Esta última es la de mayor demanda. Ambas rutas cuentan con puntos de conexión en Plaza Fundadores y en la calle Juárez con 16 de Septiembre.

Eqrobus supera 35 mil ascensos en Querétaro (cortesía )

Eqrobus conecta distintos puntos del Centro Histórico

El horario con mayor número de usuarios se concentra entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Entre las paradas más utilizadas se encuentran el Mercado de la Cruz, Plaza Fundadores, Plaza Constituyentes, Jardín Guerrero, Juárez con 16 de Septiembre, Jardín Corregidora y Plaza de Armas.

El transporte eléctrico gratuito opera con una frecuencia de 10 minutos, de acuerdo con los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 7:00 a 21:00 horas.

de 7:00 a 21:00 horas. Sábados: de 8:00 a 21:00 horas.

de 8:00 a 21:00 horas. Domingos: de 8:00 a 20:00 horas.

El servicio cuenta con puntos de conexión con unidades Qrobus en Alameda Hidalgo, Santa Rosa de Viterbo, Auditorio Arteaga, Ezequiel Montes y Mercado de la Cruz, lo que amplía las alternativas de traslado para quienes se movilizan hacia y desde el Centro Histórico.

Eqrobus supera 35 mil ascensos en Querétaro (cortesía )

Eqrobus prepara nueva ruta CH3

Como parte de la segunda etapa, próximamente se incorporarán cuatro autobuses con capacidad para 30 pasajeros para poner en marcha la ruta CH3.

El recorrido contempla avenida Constituyentes, Corregidora, Plaza de Armas, avenida Universidad, Jardín Guerrero y Ezequiel Montes.

El Transporte Eléctrico Gratuito Eqrobus fortalece la conectividad dentro del Centro Histórico, al disminuir los tiempos y facilitar los traslados mediante un esquema de movilidad integrado con otros servicios de transporte público en la capital.