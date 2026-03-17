La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) habilitó un espacio informativo como parte de la consulta pública para la construcción del Muelle 3. Este proyecto, ubicado en la terminal Ensenada Cruiseport Village (ECV), tiene como meta principal modernizar la infraestructura portuaria del estado.

Con esta ampliación, el puerto de Ensenada podrá recibir embarcaciones de nueva generación, lo que fortalecerá significativamente la actividad turística y económica regional. La propuesta responde a la necesidad de adaptar el recinto a las demandas actuales del mercado naviero internacional.

Semarnat promueve la participación ciudadana en el proyecto del Muelle 3

El titular de la Semarnat en Baja California, Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, resaltó que estos ejercicios son pilares de la apertura institucional. El proceso sigue protocolos estrictos para garantizar que la participación ciudadana y los derechos humanos en materia ambiental sean la prioridad durante el desarrollo.

Por su parte, la representación de la ECV explicó que el nuevo muelle especializado se ubicará en la zona sur del puerto. La infraestructura permitirá el arribo de buques de hasta 365 metros de longitud, superando las limitaciones actuales frente a la tendencia de cruceros de gran escala.

Actualmente, el puerto opera con dos posiciones de atraque que resultan insuficientes para las naves más modernas del mundo. Mientras que el Muelle 1 y 2 reciben barcos de hasta 350 metros, el Muelle 3 ampliará el margen operativo de forma sustancial, elevando la competitividad del destino en el Pacífico.

Impacto económico: El turismo de cruceros impulsa a Baja California

El proyecto contempla una superficie de casi 16 hectáreas y un periodo de construcción de un año, con una vida útil proyectada de cinco décadas. La obra incluye dragado marino a 11 metros de profundidad, pasarelas de pasajeros, nuevas vialidades internas y sistemas avanzados de control de acceso.

La Secretaría de Turismo (Sectur) reportó que en 2025 el puerto registró un crecimiento del 41.7% en la llegada de cruceristas, superando los 1.3 millones de pasajeros. Este flujo consolida a Ensenada como el destino líder del Pacífico mexicano en el segmento de viajes de lujo.

Esta actividad genera una derrama anual estimada en 1,200 millones de pesos, beneficiando directamente a los sectores de transporte, comercio y gastronomía. Con el nuevo muelle, se espera incrementar los ingresos locales, ya que cada escala de crucero aporta entre 200 mil y 300 mil dólares a la región.