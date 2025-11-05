El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca crear el Fondo Federal Permanente de Seguridad, con el objetivo de que los recursos federales lleguen directamente a estos y municipios primordiales.

PAN busca crear el Fondo Federal Permanente de Seguridad

El senador recordó que, tras la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), los municipios de México han dejado de recibir más de 24 mil millones de pesos desde 2019, lo que ha afectado su capacidad para enfrentar la inseguridad.

“Las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública en México, atraviesan una situación crítica. La carencia de recursos financieros, humanos y materiales limita su capacidad para cumplir con su deber de proteger a la población” Enrique Vargas del Villar, senador del PAN

Enrique Vargas sostuvo que la violencia e inseguridad se mantienen como las principales preocupaciones de las y los mexicanos, afectando la economía, la movilidad y el bienestar social.

Es por eso que la iniciativa planteada por el panista propone que los recursos federales se destinen a:

Equipamiento y profesionalización policial

Formación de mandos y prevención del delito

Uso de tecnologías de información e inteligencia

Y promoción de la cultura de paz

Además, se plantea que el Fondo crezca cada año en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) y que su uso esté etiquetado y fiscalizado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, los fondos deberán distribuirse con base en criterios como población, incidencia delictiva, rezago institucional y cumplimiento de transparencia, garantizando que los recursos se apliquen donde más se necesita.

La iniciativa establece que los estados y municipios deberán aportar un peso por cada peso federal, salvo en regiones con alto rezago, donde el apoyo será mayor. Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán publicar informes de resultados y transparencia sobre el uso del Fondo.

Finalmente, Enrique Vargas, destacó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE 2025) del INEGI, el 75.6% de la población adulta considera inseguro vivir en su entidad, y en 29% de los hogares al menos una persona fue víctima de un delito durante 2024.