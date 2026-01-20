El legislador Enrique Vargas del Villar se consolidó como el senador más productivo del PAN y el segundo de todos los grupos parlamentarios, en los primeros dos años de la LXVI Legislatura.

Enrique Vargas logra más de 113 iniciativas

A lo largo de estos dos años, el senador logró presentar y suscribir más de 113 iniciativas en materia de seguridad, educación, salud, protección a la niñez, desarrollo urbano, cuidado del medio ambiente, entre otros.

El senador por el Estado de México se encuentra a la cabeza en los indicadores de productividad en el primer año y lo que va del segundo año del ejercicio constitucional. Asimismo, se detalló que ha realizado, suscrito y adherido a más del 10% de las iniciativas de ley propuestas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

En su primer año, el legislador presentó nueve iniciativas, mientras que en el segundo logró 15; en ambos casos fue el número más alto inscrito por los senadores panistas. Por otra parte, entre el 1 de septiembre del 2024 y el 31 de diciembre del 2025, se contabilizaron 113 propuestas de modificaciones a distintos ordenamientos constitucionales.

En sus iniciativas, Enrique Vargas presentó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se garantice que, a través del Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública, el Estado transfiera recursos federales a los estados y municipios que lo requieran.

Asimismo, presentó reformas al Código Penal Federal, con el fin de aumentar sanciones para quienes abandonen a niñas, niños y/o adolescentes, y/o personas que realicen actos de reclutamiento para que estos participen en actividades delictivas.

Además, fue parte de la iniciativa para reformar el Código Penal y otros cuatro ordenamientos legales, con el propósito de que se tipifique el Delito de Maltrato Animal. De igual manera, presentó iniciativas para:

Prevenir, atender y sancionar la violencia docente

Garantizar los derechos humanos a trabajadores del sector privado que viven con VIH

Crear un registro nacional y programa de apoyo para menores de edad en situación de orfandad por feminicidio y desaparición de sus tutores

Crear un fondo de rehabilitación para apoyar a pacientes con cáncer de mama

Tipificar y castigar la creación, divulgación, distribución y publicación no consentida de contenido sexual alterado o generado artificialmente

Tipificar el acoso escolar y reconocer el derecho a un entorno urbano sano, planificado, resiliente, seguro, accesible, limpio y ambientalmente sustentable para elevar la calidad de vida de las familias

Con estos resultados, Enrique Vargas del Villar se posiciona como el senador más activo dentro del PAN y el segundo de todos los grupos parlamentarios con más actividad dentro del pleno.