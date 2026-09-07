El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo, destacó que la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en la que presentó a la ciudadanía su Segundo Informe de Gobierno, en donde reafirmó la estrecha coordinación, comunicación y trabajo conjunto que existe entre ambos para concretar proyectos de alto impacto social.

El presidente municipal de San Luis Potosí, sostuvo que la colaboración permite avanzar en obras como el Centro Comunitario de La Pila, que se construye con una inversión bipartita cercana a los 20 millones de pesos y que actualmente es uno de los más avanzados de los 61 Centros Comunitarios que impulsa el Gobierno Federal.

San Luis Capital será sede del primer desarrollo de Vivienda para el Bienestar

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo, resaltó que la capital que gobierna será el primer municipio potosino en desarrollar un fraccionamiento del programa Vivienda para el Bienestar, para el cual el Gobierno de la Capital donó los terrenos en la Delegación de La Pila.

Yo creo que si en algún municipio de San Luis Potosí ha invertido la Presidenta, es en el de la Capital. Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí

Vivienda para el Bienestar contempla 400 viviendas

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo, informó que el proyecto contempla alrededor de 400 viviendas para la clase trabajadora, con costos accesibles y condiciones que garanticen servicios como agua, drenaje, estacionamiento y urbanización. Asimismo, destacó que el Ayuntamiento aportará los terrenos para las dos preparatorias que se construirán de manera conjunta, ampliando las oportunidades educativas para la juventud potosina.