El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, asistió como invitado especial al Segundo Informe de Resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado este viernes en la entidad.

Durante el encuentro, el alcalde de San Luís Potosí, tuvo oportunidad de saludar personalmente a la mandataria federal y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Enrique Galindo reconoce apoyos para San Luis Potosí

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender los temas que impactan a las familias potosinas y reconoció los apoyos destinados a San Luis Potosí.

Me dio mucho gusto saludarla y agradecerle que tenga sus ojos puestos en San Luis. Tuve oportunidad de felicitarla por todo lo que ha hecho por San Luis Potosí. Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí

El alcalde de San Luis Potosí, también resaltó los avances presentados por el Gobierno de México durante el Segundo Informe de Resultados y señaló la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno.

Constaté los importantes avances que el Gobierno de México informó en su Segundo Informe. Agradezco su visión y los apoyos en favor de San Luis Capital. Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí

Coordinación con el Gobierno de México

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, subrayó que la coordinación con el Gobierno de México permite fortalecer las acciones y proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población de San Luis Potosí.

Asimismo, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó así la importancia de mantener una colaboración permanente entre los gobiernos para impulsar proyectos y atender las necesidades de las familias potosinas.