La influencer y tiktoker conocida como Elisa La Yuca, invadió un hábitat de flamencos en Sisal, Yucatán, para grabar un video. Debido al ruido que generó, ahuyentó a las aves.

Así se puede observar en un video que compartió en su cuenta de TikTok, en el que presumió los momentos en los que ingresó al humedal y provocó la huida de los flamencos.

Debido a lo ocurrido, usuarios de redes sociales han lanzado críticas en contra de Elisa La Yuca y piden la intervención de las autoridades para sancionarla.

Tiktoker Elisa La Yuca invadió hábitat y ahuyentó flamencos en Sisal

El lunes 6 de abril, Elisa Espinosa, tiktoker mejor conocida como Elisa La Yuca, compartió un video en el que muestra los momentos en los que ingresó a un humedal en Sisal, Yucatán.

Pese a que la zona está restringida por ser hábitat de diversas especies, como el caso de los flamencos, la influencer invadió el sitio con música estruendosa y vehículos motores.

En su video, Elisa La Yuca presumió que al entrar a la zona de humedales, cientos de flamencos comenzaron a volar y escapar de su hábitat debido al ruido que generó.

Incluso, mostró sin reparo que por su presencia que generó estrés en las aves, todas huyeron del sitio y ella, junto a sus acompañantes, estaban disfrutando de esa “vista bella”.

Critican a Elisa La Yuca por ahuyentar flamencos en Sisal

Por el video que compartió en TikTok para presumir los momentos en los que ahuyentó a cientos de flamencos en Sisal, Yucatán, Elisa La Yuca provocó una oleada de críticas en su contra.

Lo anterior debido a que internautas han compartido mensajes en los que recriminan el desconocimiento y carencia de criterio que exhibió la creadora de contenido.

Por ello, los usuarios de redes sociales han solicitado la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que investigue los hechos y sancione a Elisa La Yuca.

Sin embargo, hasta el momento la dependencia no se ha pronunciado por lo ocurrido, mientras que la creadora de contenido tampoco ha ofrecido ninguna explicación pese a las críticas.