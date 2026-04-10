La tiktoker Elisa La Yuca reaccionó a la polémica que la persigue tras la acusación de haber espantado los flamencos en Sisal, Yucatán, asegurando que hizo lo que cualquier turista.

Elisa La Yuca aseguró que nadie le advirtió que no podía poner música en alto volumen en el humedal en Sisal y que incluso ni los que resguardan el sitio la regañaron al respecto.

Elisa La Yuca argumenta que no espantó a los flamencos en Sisal y que su actuar fue de turista

A horas de que la polémica iniciara sobre Elisa La Yuca, la tiktoker reaccionó asegurando que quienes la están funando por los flamencos en Sisal “no tienen nada que hacer”.

La tiktoker explicó que lo que hizo no fue incorrecto y mucho menos prohibido, sosteniendo que se comportó como cualquier turista que visita el humedal.

“Nada que ver. Yo estaba con mi familia normal (...) estaba normal tranquila y en ningún momento vimos un letrero que diga ‘prohibido poner música’ (...) yo estaba como cualquier turista“. Elisa La Yuca, tiktoker.

Incluso, contó que además de su familia, había otras en el humedal y que la persona que protegía la zona no les dijo nada más que bajaran un poco el volumen de la música, pero sin regaño ni multa.

“Solo nos dijo que le bajemos un poquito a la música. Entonces nosotros le bajamos a la música y de repente salieron todos los flamencos y nos impresionamos bastante”. Elisa La Yuca, tiktoker.

Elisa La Yuca dice que esperará su multa por los flamencos en Sisal

La tiktoker Elisa La Yuca, rechazó haber tenido comportamiento incorrecto con los flamencos en Sisal e incluso se burló de quiénes la han denunciado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Elisa La Yuca aseguró “voy a estar ahí [aquí] esperando mi multa”, sobre aquellos que la acusan de haber espantado a los flamencos.