En días recientes se difundió la versión de que el couch de Chicharito Hernández, Diego Dreyfus, tendrá permiso de expulsar animales de su hábitat natural para construir un desarrollo en Playa del Carmen, Quintana Roo.

A raíz de esta noticia, más de uno se pregunta: ¿Es cierto que Diego Dreyfus tiene permiso de expulsar animales por su desarrollo en Playa del Carmen? La respuesta corta es sí, pero con ciertas limitaciones.

Según el documento emitido por la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), el equipo de Diego Dreyfus tendrá autorización de expulsar animales de 21 hectáreas de selva usando “palos para espantarlos”.

Diego Dreyfus (Especial)

Venados cola blanca y turipaches de montaña, los animales que Diego Dreyfus podrá expulsar con su desarrollo en Playa del Carmen

El desarrollo denominado Casa D, impulsado por Diego Dreyfus, contempla la destrucción de 21 hectáreas de selva y cuenta con la autorización de las autoridades para expulsar a la fauna silvestre de esa zona de Playa del Carmen.

De continuar este proyecto que se promociona como “un centro de meditación”, los animales que podrían ser expulsados son los venados cola blanca, turipaches de montaña y 36 especies de aves, entre ellas colibríes y cardenales.

Según las autoridades ambientales, el equipo de Diego Dreyfus podrá golpear los árboles con palos, hacer vociferaciones y mover la hojarasca para generar ruido y ahuyentar a las especies que habitan la zona.

“La generación de ruido puede ser a través de vociferaciones, azotar con palos de madera el tronco de los árboles adultos, sacudir y remover con la ayuda de los ganchos herpetológicos la vegetación, hojarasca y troncos o ramas caídos” Semarnat

Entre las condicionantes, la Semarnat prohibió realizar actividades fuera de las hectáreas autorizadas, así como descargar residuos o sustancias contaminantes, ni ampliar el proyecto sin previa autorización en materia de impacto ambiental.

Este nuevo escándalo de Diego Dreyfus se une a las recientes declaraciones de Chicharito Hernández, las cuales fueron calificadas de misóginas y le costaron al futbolista multas por parte de la Liga MX y FMF.

Chicharito con su mentor Diego Dreyfus (@diegodreyfus)

¿Qué es “Casa D”, el proyecto de Diego Dreyfus que le permite expulsar animales en Playa del Carmen?

Se sabe que la “Casa D” de Diego Dreyfus es un complejo turístico que, según los documentos del proyecto, se promociona como un centro de meditación en el que se podrá aprender de la filosofía personal de Dreyfus.

El ambicioso proyecto en Playa del Carmen contempla la construcción de:

11 cabañas

21.6 hectáreas de esparcimiento

Diego Dreyfus ha sido criticado por ambientalistas y ciudadanos en general, quienes señalan que la “Casa D” provocará un estrés innecesario al suelo, sin mencionar los miles de animales que perderán su hogar.