Durante la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss dio a conocer que en Ecatepec se han repavimentado 157 kilómetros de avenidas y calles en el primer trimestre del 2026,

En su mensaje, la mandataria municipal señaló que la meta de este año es repavimentar 600 kilómetros y recuperar más de dos mil 200 calles, con una inversión de mil millones de pesos de programas estatales y federales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Azucena Cisneros anuncia récord de pavimentación en Ecatepec

Azucena Cisneros detalló que el municipio de Ecatepec forma parte del Plan Oriente, impulsado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el gobierno federal, estrategia que busca mejorar el paisaje urbano con una inversión de 957 millones de pesos.

Obras viales buscan mayor seguridad para familias de Ecatepec (cortesía)

Asimismo, explicó que en el municipio se han intervenido 150 kilómetros de 39 camellones, generando 435 empleos directos, especialmente a mujeres de Ecatepec. Entre las vialidades atendidas se encuentran avenidas como Insurgentes, Morelos, R1, Nacional, del Trabajo y Revolución, puntos clave para la movilidad diaria de miles de habitantes.

Además, destacó que la participación ciudadana ha sido parte fundamental para reconstruir las calles mediante el esquema “Cimientos de Esperanza”, en el que el municipio aporta materiales y las y los vecinos colaboran con mano de obra.

Obras viales buscan mayor seguridad para familias de Ecatepec (cortesía)

Por otra parte, el programa Bachetón reportó 111 calles reparadas en los primeros meses del año, con la meta de cerrar el 2026 con 900 vialidades atendidas. De acuerdo con las autoridades municipales, las obras integrales también contemplan renovación de redes de agua potable y drenaje, además de pavimentación.

Otra de las acciones destacadas es “Sembrando Camellones”, iniciativa mediante la cual 435 habitantes trabajan en la recuperación de 39 camellones ubicados en avenidas principales como Central, Insurgentes, Morelos y López Portillo.

Obras viales buscan mayor seguridad para familias de Ecatepec (cortesía)

Con estas labores se retiraron más de 18 mil toneladas de basura, se rehabilitaron áreas verdes y se mejoró la imagen urbana.

La administración municipal aseguró que estas acciones buscan elevar la seguridad, fortalecer la movilidad y transformar espacios públicos en beneficio de las familias.