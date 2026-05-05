La alcaldesa Azucena Cisneros Coss dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal brindará asesoría al gobierno de Ecatepec, con el objetivo de fortalecer la operación del Centro de Mando.

La mandataria detalló que también se brindará capacitación especializada a elementos de la policía para profesionalizar la corporación y recuperar la confianza ciudadana en el municipio.

Azucena Cisneros anuncia intervención de la SSPC en Ecatepec

Durante una conferencia de prensa, Cisneros Coss señaló que Ecatepec es el único municipio en contar con intervención federal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Azucena Cisneros anuncia intervención federal en seguridad de Ecatepec (cortesía)

Asimismo, recordó que en el municipio se mantiene vigilancia permanente con 113 elementos de la Marina, quienes realizan inversiones en municipios como Jaltenco, Tecámac, Acolman, Coacalco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Por su parte, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, destacó que los directivos de la SSPC mantendrán visitas al Centro de Mando C7 para identificar áreas de oportunidad y mejorar la videovigilancia con miles de cámaras y vincular alarmas vecinales.

“Es una intervención para ver de qué manera con más tecnología se puede mejorar la videovigilancia en el municipio, con las cámaras que ya tienen miles de ciudadanos en sus domicilios, que las alertas lleguen al C7 y brindar una atención inmediata” Luis Alberto Taylor, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal

Azucena Cisneros anuncia intervención federal en seguridad de Ecatepec (cortesía)

Finalmente, se explicó que un grupo de policías realizará una capacitación en materia de búsqueda de personas, operaciones tácticas e inteligencia y proximidad.

Con estas estrategias, el gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso de generar acciones que fortalezcan las corporaciones de seguridad para garantizar un estado tranquilo y en paz para las y los mexiquenses.